In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) feiert der Verein Freundeskreis Asyl am Sonntag sein 30-jähriges Bestehen. Es gibt ein großes Familienfest für geflüchtete Familien mit Kindern auf der Jugendfarm. Es sind alle eingeladen, die mitfeiern möchten, heißt es. Los geht es um 14 Uhr. Der Freundeskreis Asyl in Neckarsulm engagiert sich seit 30 Jahren ehrenamtlich für Menschen mit Fluchterfahrung, erleichtert ihnen das Ankommen und bietet Geflüchteten individuelle Hilfe an.