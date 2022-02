per Mail teilen

Auf dem ehemaligen Hitzfelder-Areal in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) in der Rathausstraße sollen 17 neue Wohnungen entstehen. Denen müssen einige Bäume weichen. Der Grünen-Stadtrat Volker Raith wollte das per Petition verhindern, dieser wurde allerdings nicht stattgegeben. Daher werden die Bäume wie geplant im Laufe des Monats gefällt.