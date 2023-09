Ein regionales Bündnis fordert einen zeitnahen Ausbau der Neckarschleusen für längere Schiffe. Ein entsprechender Brief ging an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Der Bund will die Schleusen entlang des Neckars erst sanieren und dann später ausbauen. Das regionale Bündnis fordert, die Entscheidung rückgängig zu machen und einen klaren Zeitplan für einen zeitnahen Ausbau. Die Güter-Schifffahrt auf dem Neckar brauche eine verlässliche wirtschaftliche Perspektive, heißt es weiter. Ausbau und Sanierung sollten verknüpft werden. Der Brief hat insgesamt zehn Unterzeichner. Neben dem Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) sind es mehrere Landräte sowie Vertreter von IHK, Handwerkskammer, Regionalverband oder Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken.