In der sogenannten "Heilbronner Erklärung" haben die Hafenbetreiber aus Heilbronn, Stuttgart, Plochingen und Mannheim den Bund aufgefordert, den Ausbau der Neckarschleusen anzugehen.

In einem offenen Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) haben am Montag große Hafenbetreiber den sofortigen Ausbau der Neckarschleusen gefordert. Auch Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) unterzeichnete die "Heilbronner Erklärung". Der Ausbau für Schiffe bis zu 135 Meter sei wichtig für die Wirtschaft, so die Hafenbetreiber aus Heilbronn, Plochingen, Stuttgart und Mannheim.

Zudem ließen sich viele Lkw auf den Straßen und auch CO2 sparen, sagte Hermann. Ein modernes Güterschiff könne 80 Lkw-Ladungen auf einmal transportieren. Vom Fachkräftemangel bei den Lkw-Fahrern ganz zu schweigen. Der Ausbau der Schleusen ist zwischen Bund und Land seit 2007 vereinbart. Doch passiert ist an den zum Teil 80 Jahre alten Schleusen fast nichts. Der Bund will lieber renovieren statt ausbauen, befürchtet Baden-Württemberg. Mit der Erklärung vom Montag soll vor allem Öffentlichkeit hergestellt und damit der Druck auf den Bundesverkehrsminister erhöht werden.

Hafenbetreiber, Landesverkehrsminister und Heilbronner Oberbürgermeister unterzeichnen die "Heilbronner Erklärung". SWR Raphael Moos

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) sei, mit 12.500 Mitarbeitenden, die größte Bundesbehörde, so Hermann. Doch hinbekommen haben man in den vergangenen 15 Jahren beim Neckarschleusenausbau nichts, kritisiert er. Auch im Haushalt habe der Bundesverkehrsminister bei der Binnenschifffahrt 354 Millionen Euro gekürzt.

"Die sollen in Karlsruhe mal aufhören mit ihren Modellen zu spielen und in der Realität den Ausbau in Angriff nehmen."

Wir sind uns einig, dass die Wasserstraßen in der Wirtschaftslogistik eine bedeutende Rolle haben werden, sagte der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) dem SWR. Mergel setzt auf die "Heilbronner Erklärung". Er sei kein Prophet aber lange im politischen Betrieb aber wenn man dicke Bretter bohrt komme man auch irgendwann zum Ziel.