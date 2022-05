per Mail teilen

Beim ATP-Challenger-Tennisturnier NECKARCUP in Heilbronn ist Titelverteidiger Bernabé Zapata Miralles aus Spanien im Viertelfinale am Donnerstag ausgeschieden. Er unterlag dem Slowaken Andrej Martin. Ebenfalls im Halbfinale am Freitag stehen Daniel Altmaier aus Kempen, der Kolumbianer Daniel Elahi Galán und der Tscheche Jonáš Forejtek.