Starterliste für "Neckarcup" steht

Für das ATP-Challenger Turnier "Neckar-Cup" in Heilbronn steht das Hauptfeld fest. Vom 8. bis 14. Mai wird auf der Tennisanlage am Trappensee unter anderem der Franzose Gilles Simon zu sehen sein. Dazu treten einige erfahrene Top-50 Spieler an, wie zum Beispiel Jiri Vesely (Tschechien), Radu Albot (Moldawien) und Ricardas Berankis (Litauen). Dazu kommen viele junge, aufstrebende Talente, die die Teilnahme an der ATP World Tour als Ziel haben, heißt es bei den Organisatoren des Heilbronner Neckar-Cups, der nach zwei Jahren Corona-Pause wieder durchstarten möchte. Beispielsweise sind die Abendveranstaltungen fast alle kostenlos, sagte Mine Cebeci vom Organisationsteam dem SWR.