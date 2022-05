Altmaier gewinnt Tennisturnier NECKARCUP

Beim Tennisturnier NECKARCUP in Heilbronn hat Favorit Daniel Altmaier am Samstag gewonnen. Der Deutsche setzte sich im Finale gegen Andrej Martin aus der Slowakei durch. Mit 3:6, 6:1 und 6:4 besiegte Altmaier, Nummer 66 der Weltrangliste, seinen Kontrahenten Martin, Nummer 144 der Weltrangliste, in der ausverkauften Tennisanlage am Heilbronner Trappensee. Es war vermutlich das letzte Challenger Turnier des 23-jährigen NECKARCUP-Siegers, heißt es in einer Mitteilung. Der achte NECKARCUP war in diesem Jahr ein voller Erfolg. Zwischen 600 und 800 Zuschauer hätten die Matches pro Spieltag auf der Anlage verfolgt, "so viele wie noch nie", so Turnierdirektor Metehan Cebeci.