Der „Neckar-Käpt’n“ zeigt sich insgesamt zufrieden mit der Schifffahrt auf dem Neckar. In Heilbronn gibt es bei den Fahrgastzahlen aber noch Luft nach oben.

Seit Februar 2022 wird der Neckar rund um Heilbronn vom „Neckar-Käptn“ aus Stuttgart beschifft. Über die Entwicklung in der Region zeigt sich Geschäftsführer Jens Caspar gegenüber dem SWR insgesamt zufrieden.

Heilbronn biete den Vorteil, dass die Anlegestellen günstig in der Innenstadt liegen, so Caspar. Mit der Weinlandschaft, den Felsengärten und den Burgen sei die neugewonnene Strecke sehr sehenswert und habe auch touristisch viel zu bieten.

Heilbronn noch schwächster Standort

Durch die neugewonnenen Anlegestellen in Heilbronn und Bad Wimpfen bedient der „Neckar-Käptn“ nun Zweidrittel des beschiffbaren Neckars. Die Schiffe seien in der Saison gut belegt. Von den vier Anlegestellen in Stuttgart, Ludwigsburg-Marbach und Bad Wimpfen habe Heilbronn jedoch die geringste Fahrgastzahl.

Die geringere Nachfrage gegenüber den anderen Standorten erklärt sich Caspar damit, dass der untere Neckar als Tourismus-Ziel noch nicht so bekannt sei. Das biete jedoch die Chance, den unteren Neckar als Urlaubsregion besser zu vermarkten, denn die Region habe großes Potential. Das zeige beispielsweise die große Nachfrage nach der neu eingeführten „Vier-Burgen-Fahrt“ von Bad Wimpfen nach Neckarzimmern.

Personalmangel in der Bord-Gastronomie

Der Personal- und Fachkräftemangel trifft auch die Schifffahrt, weshalb in Heilbronn weiterhin lediglich Freitags und Sonntags Schifffahrten angeboten werden können. Während der "Neckar-Käpt´n" mit Schiffsführern und Matrosen derzeit gut aufgestellt sei, würden insbesondere in der Gastronomie an Bord die Arbeitskräfte fehlen.

"Deshalb wird bisher oft Personal von Stuttgart nach Heilbronn geschickt, was natürlich nicht besonders nachhaltig ist."

Im Februar 2022 war die Personenschifffahrt Stumpf aus Heilbronn vom Stuttgarter Neckar Käpt’n übernommen worden. Vom neuen Eigner wurde mit den Schiffen Neckar-Perle und Neckar-Fee ein Linienverkehr ab Heilbronn eingerichtet. Durch die Integration in die Verkehrsbünde HNV und VVS können sogenannte Kombi-Tickets erworben werden. Damit könne man beispielsweise mit dem Schiff einige Stationen fahren und mit Bus und Bahn zurück, sagt Caspar. Wie groß die Nachfrage nach dem Kombi-Ticket ist, kann der HNV zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ergab eine Anfrage des SWR.