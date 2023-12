Nach starken Regenfällen

Seit dem frühen Mittwochmorgen fahren keine Schiffe mehr auf dem Neckar. Derzeit steigen die Pegel weiter an. Der Ausblick für die kommenden Tage.

Die ergiebigen Niederschläge der letzten Tage spiegeln sich deutlich an den Pegelständen des Neckars in der Region: Bei Bad Friedrichshall-Kochendorf (Kreis Heilbronn) können die Schiffe bereits seit der Nacht auf Mittwoch nicht mehr fahren. Auch in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) steigt der Flusspegel im Laufe des Tages voraussichtlich auf 3,80 Meter an. Dann wird auch dort der höchste schiffbare Wasserstand (HAW) überschritten.

Pegel sollen in der Nacht wieder sinken

Das Hochwasser ist laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar jedoch nicht als stark einzuschätzen. Bis einschließlich Freitagmorgen meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) außerdem nur noch leichte bis mäßige Schauer. Der Hochwasserscheitelpunkt wird somit voraussichtlich bereits in der Nacht auf Donnerstag erreicht. Am Donnerstagnachmittag könnte die Schifffahrt auf dem Neckar dann wieder freigegeben werden.