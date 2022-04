Heilbronner Binnenhafen: "sehr wichtiges Infrastrukturprojekt"

per Mail teilen

Nachdem der Bund Abstand zum Ausbau der Neckarschleusen für 135-Meter-Schiffe nimmt, fordert der FDP-Abgeordnete Nico Weinmann in einer Mitteilung, den Druck für einen beschleunigten Ausbau der Schleuse nicht nachzulassen. In einer Mitteilung heißt es, dass in den kommenden Jahren mehr Kapazitäten im Bereich der Containertransporte auf dem Neckar zu erwarten sei. Weinmann sagte, dass der Heilbronner Binnenhafen ein sehr wichtiges Infrastrukturprojekt sei, das ökonomisch und ökologisch äußerst sinnvoll sei. Durch den Schleusenausbau für lange Containerschiffe werde die Schifffahrt auf dem Neckar wesentlich effizienter und durch den Einsatz von klimafreundlichen Treibstoffen wie Flüssigerdgas oder Ammoniak zudem deutlich umweltfreundlicher.