In der Innenstadt in Eppingen (Kreis Heilbronn) ist am Sonntag der Naturparkmarkt des Naturparkes Stromberg-Heuchelberg. Mehr als 30 Aussteller aus dem Gebiet des Naturparkes beteiligen sich daran. Mit dabei ist auch die Naturpark-Kochschule, sie führt in die regionalen Lebensmittel mit Spaß am Kochen und Spaß am Lernen von Lebensmitteln ein, sagte Eppingens Pressesprecherin Vanessa Heitz dem SWR.