Rund 20 Hektar des Gewerbegebiets Reinhardshof in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) sollen in ein Naturschutzgebiet umgewandelt werden. Das hat der Gemeinderat jetzt entschieden. Das entspricht dem Vorschlag, auf den sich Verwaltung, Naturschützer und Unternehmer bei einem runden Tisch geeinigt hatten. Der Naturschutzbund in Wertheim akzeptiert die Abstimmung, würde aber gerne noch mehr Flächen schützen. Auf dem ehemaligen Gelände der US-Streitkräfte sind über 800 Tier- und Pflanzenarten zuhause, auch geschützte Arten wie die Gelbbauchunke, eine Wildkatze und die größten Vorkommen des Feuerfalters in Süddeutschland. Falls in Zukunft auf angrenzenden Flächen gebaut werde, könnten auch die Tiere weniger werden, mahnt der Nabu-Vorsitzende.