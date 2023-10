Rauch über Eppingen: Feuerwehrübung an der NATO-Pipeline

Die Feuerwehren im Kreis Heilbronn haben am Samstag den Katastrophenfall an der NATO-Pipeline geübt. In Eppingen wurde dafür auch künstlicher Rauch eingesetzt.

Mit einer Großübung der Feuerwehren wurde am Samstag der Ernstfall an der NATO-Pipeline geübt. Rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehren haben den Notfallplan für die Pipeline der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft (FBG) trainiert. Beteiligt waren die Gemeinden Eppingen, Schwaigern, Brackenheim, Lauffen, Talheim, Ilsfeld, Untergruppenbach (alle Kreis Heilbronn) und die Stadt Heilbronn, teilte das Landratsamt Heilbronn mit. Feuerwehr im Großeinsatz Im Rahmen der Großübung wurden die Einsatzpläne der FBG überprüft und die Kommunikation und Zusammenarbeit des Führungsstabes des Landkreises geprobt. Dafür wurden die Feuerwehren um etwa 8 Uhr alarmiert. Sie mussten dann entsprechend ihres Einsatzabschnitts beispielsweise die Pipelinestrecke begehen, Lecks suchen und vordefinierte Ölsperren einbauen. Die Heilbronner Feuerwehr war dafür auch auf dem Neckar im Einsatz. Was ist die NATO-Pipeline? Das NATO-Pipeline-System (Central Europe Pipeline System) ist ein weit verzweigtes Pipeline-Netz. Es reicht von der Küste Belgiens bis zu einem französischen Mittelmeerhafen und an mehrere Standorte in Deutschland, darunter Aschaffenburg, Landsberg und den Raum Heilbronn. Mit der Pipeline werden NATO-Streitkräfte, aber auch zivile Kunden mit Flug- und Bodenkraftstoffen versorgt. Neben der Versorgung militärischer Einrichtungen werden somit auch Zivilflughäfen mit Kerosin versorgt, zum Beispiel der Frankfurter Flughafen. Rauchsäule ist keine Bedrohung Am Samstagvormittag wurde für die Großübung in Eppingen für die Übung mit künstlichem Rauch der Ernstfall simuliert. Dabei wurde ein lokaler Schaden an der Pipeline geübt. Im Rahmen dieser Übung war in Eppingen auch Rauch sichtbar, von dem jedoch keine Gefahr ausging.