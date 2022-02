Die Vereine im Narrenring Main-Neckar sagen wegen des Kriegs in der Ukraine ihre Veranstaltungen nicht ab, wollen sie aber umorganisieren.

Die Vereine werden auf das Kriegsgeschehen reagieren - aber nicht mit Absagen, im Gegenteil: Die Fastnachtsveranstaltungen sollen in eine Friedensbewegung umgestaltet werden. Das sagte der Präsident des Narrenrings Main-Neckar, Stefan Schulz aus Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis), dem SWR Studio Heilbronn.

"Wir bleiben standhaft und bekunden unsere Solidarität, also im Prinzip genau das, was man machen sollte, dass man vor so einem Despoten nicht klein beigibt und sich von dem das Leben aufdrücken lässt."

Kretschmann: "Jeder entscheidet selbst"

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Freitag Stellung zu der Frage genommen, ob man Fastnacht feiern könne, wenn in Europa Krieg herrscht. Seiner Meinung nach müsse man die Fastnacht auch unter den gegebenen Umständen nicht absagen, so Kretschmann.

"Es kommt immer darauf an, wie man sie gestaltet. Wir müssen uns jetzt nicht von solchen Diktatoren unser Leben diktieren lassen."

Jeder und jede Einzelne - auch die Narrenzünfte im Land - könnten selbst darüber entscheiden, wie sie mit den närrischen Tagen angesichts des Kriegs in der Ukraine umgehen wollen, sagte Kretschmann weiter.

Faschingsveranstaltungen im Main-Tauber-Kreis

In Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) findet demnach am Sonntag eine Fastnachts-Veranstaltung auf dem Marktplatz statt.

Die Assamstadter Schlackohren laden am Samstag zu einer Närrischen Messe in die Pfarrkirche St. Kilian in Assamstadt (Main-Tauber-Kreis) ein. Beginn ist um 19.01 Uhr. Prunksitzungen und Umzüge machen die Schlackohren in diesem Jahr nicht, im Sommer ist ein Sommerfest geplant, heißt es.

Fasching aus dem Wohnzimmer

Der Obergimperner Carnevalsverein zeigt am Samstag eine virtuelle Prunksitzung. Die Karnevalisten aus Bad Rappenau-Obergimpern (Kreis Heilbronn) wollen damit etwas Faschingsstimmung nach Hause bringen, teilen sie auf ihrer Webseite mit.

Der Gundelsheimer Carneval-Verein feiert Fasching 2022 online SWR

Auch der Gundelsheimer Carneval-Verein (Kreis Heilbronn) feiert am Wochenende wieder online. Am Samstagabend und Sonntagnachmittag gibt es einen Livestream mit umfangreichem Faschings-Programm.