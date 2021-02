per Mail teilen

Pünktlich um 11:11 Uhr haben sich die Chefetage und einige Getreuen der Carneval-Gesellschaft Heilbronn (CGH) auf dem Marktplatz zusammengefunden, um die weitgehend ausgefallene Kampagne zu beenden.

Traditionell lassen die Närrinnen und Narrhallesen am Aschermittwoch ihre Symbolfigur, den Gigger, fliegen. Weil aber Corona die Fastnachtskampagne ganz und gar zunichtemachte, wurde ein Papp-Coronavirus, angebunden an drei Luftballons mit den Heilbronner Wappenfarben Rot, Weiß, Blau, in den Himmel vor dem Rathaus geschickt - auf Nimmerwiedersehen, wie es hieß.