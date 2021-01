per Mail teilen

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A6 bei Ellhofen (Kreis Heilbronn) hat die Polizei am Donnerstag elf Nandus in Obhut genommen. Die Laufvögel hatten weder die notwendigen Dokumente noch genügend Platz in dem Kastenwagen, heißt es. Sie wurden umgeladen und zum Veterinäramt gebracht. Weil der Wagen zudem überladen war, muss der Fahrer mit mehreren Anzeigen rechnen.