Bürgergeld: Jobcenter des Kreises Heilbronn beklagt fehlende Mittel

Bürgergeldempfänger haben seit Juli mehr Spielräume bei Zuverdienst und Weiterbildung. Doch dafür fehlen zusätzliche Mittel, kritisiert das Jobcenter im Kreis Heilbronn.

Zum Jahresbeginn 2023 hat das Bürgergeld Hartz IV abgelöst, der Regelsatz für Leistungsempfänger stieg. Jetzt greift der zweite Schritt der Reform und bringt mehr Zuverdienst- und Weiterbildungsmöglichkeiten. In vielen Jobcentern fehlen dafür allerdings die Mittel, auch im Kreis Heilbronn.

Bürgergeld: Das ändert sich

Allein im Landkreis Heilbronn betrifft die Reform rund 9.000 Menschen. Für sie gilt seit 1. Juli: Vom Zuverdienst bleibt am Monatsende mehr Geld übrig, Berufsabschlüsse nachzuholen und sich weiterzubilden wird leichter. Damit sollen Anreize zur Integration in den Arbeitsmarkt geschaffen und Fachkräfte gewonnen werden.

Vor allem der Umgang der Mitarbeitenden in den Jobcentern mit den Leistungsempfängern soll sich grundsätzlich ändern: Rechtsfolgebelehrungen und Sanktionsandrohungen sollen Beratung auf Augenhöhe, verständlicher Kommunikation und partnerschaftlicher Zusammenarbeit weichen. Statt der Eingliederungsvereinbarung beim Arbeitslosengeld II soll es nun einen übersichtlichen Kooperationsplan geben, den die Integrationsbeauftragten gemeinsam mit den Leistungsbeziehern ausarbeiten und bei Schwierigkeiten einen externen Schlichter hinzuziehen.

"Das ist ein Wandel in der Haltung und das fällt einem erstmal schwer. Trotzdem ist es das, was die meisten gewollt haben."

Ein ganz neuer Umgang, den auch die Mitarbeitenden im Jobcenter des Landkreises Heilbronn erst noch üben müssen, wie Geschäftsführer Marco Krebs erklärt. Die meisten Mitarbeitenden seien aber froh, aus dem Zwangskontext befreit zu sein und nun mehr in der Rolle von Dienstleistern und Beratern agieren zu können.

Umstellung im Hauruckverfahren

Was die Jobcenter allerdings vor große Herausforderungen stelle, sei die Kürze der Zeit bei der Umsetzung. Das Bürgergeld sei recht kurzfristig eingeführt worden. Rechtliche Änderungen seien in den vergangenen Wochen und Monaten häppchenweise an die Jobcenter herangetragen worden, sodass Schulungen erst kurz vor dem Stichtag am 1. Juli durchgeführt werden konnten, meint Marco Krebs. Wie die Umsetzung jetzt in der Praxis gelinge, müsse man sehen.

Auch im Bereich der IT gebe es noch Umsetzungsprobleme. Bis man hier über den Sommer ein funktionierendes System entwickelt habe, müsse man sich mit Übergangslösungen durchhangeln.

Mehr Förderung mit weniger Mitteln

Finanziell seien die Jobcenter eher schlecht als recht auf das Bürgergeld vorbereitet. Statt mehr Mittel für zusätzliche Aufgaben bereitzustellen, sei die Finanzierung durch den Bund gleichgeblieben oder sogar gesunken.

"Die zugeteilten Mittel für 2023 waren nicht höher als für die Vorjahre und da muss man erstmal gucken."

Es gebe nicht nur neue Leistungen, die finanziert werden müssten, klagt Marco Krebs. Die Jobcenter hätten auch mit steigenden Personal-, Miet- und Energiepreisen zu kämpfen. Hinzu komme die Mehrbelastung durch die sozialleistungsberechtigten Menschen, die aus dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen sind. Allein das Jobcenter des Landkreises Heilbronn habe in der Folge 2.000 Leistungsempfänger mehr zu betreuen als noch im Vorjahr.

Den Jobcentern bleibe daher häufig nichts anderes übrig, als Gelder aus den Fördertöpfen, die für die Leistungsempfänger gedacht wären, zu nehmen und in die Verwaltung zu stecken. Eine Million Euro musste beispielsweise Marco Krebs umschichten, obwohl man schon kräftig spare.

Auch aus dem baden-württembergischen Wirtschaftsministerium werden Forderungen laut. Die Reform müsse bei den Menschen ankommen, Qualifizierung gebe es nicht zum Nulltarif, heißt es in einem Pressestatement vom 29. Juni.

"Ich erwarte (...) von der Bundesregierung, dass sie unsere Jobcenter nicht im Regen stehen lässt, sondern mehr Mittel freigibt."

"Wir sparen nicht an der Förderung"

Marco Krebs betont, dass kein Leistungsempfänger durch die knappe Kassenlage auf Förderung verzichten müsse. Neben Sparmaßnahmen in der Verwaltung suche man Möglichkeiten, zielgerichteter zu helfen und Weiterbildungsmaßnahmen mehr aus dem Haus heraus zu stemmen, statt bei externen Bildungsträgern einzukaufen - Bewerbungstraining beispielsweise.

"Vor allem Weiterbildung hat oberste Priorität. Die meisten Eingliederungsmaßnahmen können durchgeführt werden."

Wunsch nach Planungssicherheit

Trotzdem wünscht sich der Geschäftsführer des Jobcenters im Landkreis Heilbronn von der Politik künftig ein Budget, mit dem die Herausforderungen besser zu stemmen seien. Wenn beispielsweise die schon absehbaren Fixkosten in der Verwaltung gesondert sichergestellt und nur die Fördermittel variabel zugeteilt würden, könnte sein Jobcenter diese auch tatsächlich für die Integration von Menschen investieren, statt damit Löcher in der Verwaltung stopfen zu müssen, meint Krebs.

Zudem wünsche er sich, dass die Mittelzuteilung nicht je Haushaltsjahr erfolgt, sondern über mehrere Haushaltsjahre hinweg. Dadurch wäre Planungssicherheit gewährleistet, die aktuell fehle. Oft könne längerfristige Förderung nicht zugesichert werden, weil unklar ist, ob sie in der Zukunft finanziell gedeckt bleibt. Gerade bei der Integration von Langzeitarbeitslosen gebe es gute Förderinstrumente, die seien aber teuer und mit bis zu fünf Jahren auch lang.

Trotz allem: Aufbruchstimmung im Jobcenter

Insgesamt blicken Marco Krebs und sein Team den Veränderungen durch das Gesetz positiv entgegen. Helfen, ohne drohen zu müssen und ständig über Sanktionen oder Rechtsfolgen zu reden, das sei die richtige Intention.

"Das wird eine gute Sache, auch unsere Kunden werden deutlich profitieren."

Zwar fangen die eigentlichen Änderungen erst jetzt mit der neuen Reformstufe allmählich zu greifen an, im Jobcenter des Landkreises Heilbronn sei aber bereits spürbar, dass sich die Kommunikation verbessert habe und sich positiv auf die ganze Stimmung im Haus auswirke.