Ein nackter Mann hat am Montagabend in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) randaliert und zwei Polizisten verletzt. Der Mann war nach Polizeiangaben nackt herumgelaufen, er ging Passanten an und schlug gegen mehrere Fahrzeuge. Als die Polizei eintraf, schlug er einer Beamtin ins Gesicht. Gegen seine Festnahme wehrte er sich heftig und spuckte mehrmals in Richtung der Polizisten. In einem Krankenhaus randalierte er später weiter. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten leicht verletzt.