In Wertheim-Sachsenhausen (Main-Tauber-Kreis) hat eine Frau die Polizei wegen eines nackt joggenden Mannes gerufen. Die Beamten haben den Mann am Mittwochvormittag gefunden, jedoch in einer Jeans. Der Mann meinte jedoch, nackt joggen sei angenehmer, so die Polizei. Wer sich belästigt gefühlt hat, soll das der Polizei melden.