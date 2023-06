per Mail teilen

Für Schülerinnen und Schüler des Hohenlohe Gymnasiums Öhringen hieß es am Donnerstag statt Unterricht: Nachrichtenworkshop des SWR Studios Heilbronn. Es ging um Medienkompetenz.

Einen ganzen Vormittag lang stand der Übertragungswagen des SWR Studios Heilbronn auf dem Schulhof des Hohenlohe Gymnasiums in Öhringen. 27 Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse nahmen am zweistündigen SWR-Nachrichtenworkshop teil. Das Lernziel: Medienkompetenz. Die Jugendlichen konnten selbst News verfassen und am Mikrofon einsprechen.

Im Dialog mit den Schülerinnen und Schülern

In einem kurzen Vortrag ging es um die tägliche Arbeit der Redakteurinnen und Redakteure im Studio und wie die Themen für die täglichen Sendungen generiert werden. Die verschiedenen Arbeitsabläufe wurden gezeigt und was für eine Nachrichtensendung so alles zu tun ist. Zwischendurch gab es immer wieder Gelegenheit für Fragen rund um Journalismus.

Fake News erkennen

Schwerpunkt waren Fake News, mit denen die Jugendlichen fast täglich in Kontakt kommen. Die Fragen wurden aufgeworfen: Was können wir im Internet glauben und was ist Fake? Wie können wir Fake News erkennen und weshalb werden sie verbreitet? Ein Thema, das auf großes Interesse stieß.