"Schulmedientage": Fake-News in sozialen Netzwerken entlarven

Wie kommt eine Nachricht ins Radio? Wie erkenne ich Fake News in den sozialen Netzwerken? Damit haben sich Klassen der Kaufmännischen Berufsschule in Künzelsau beschäftigt.

Im Projekt "SWR Nachrichtenprofis in der Schule" war das Studio Heilbronn in der Kaufmännischen Berufsschule in Künzelsau (Hohenlohekreis) zu Gast und gab einen Einblick in die journalistische Arbeit.

In der Diskussion ging es um Mediennutzung, beispielsweise woher die Schülerinnen und Schüler ihre Informationen bekommen und woran sie erkennen können, welche Nachrichten seriös sind. Denn gerade im Internet kann jeder ungefiltert Nachrichten in das Netz setzen. Ziel war es vor allem, die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu stärken. Viele der Schülerinnen und Schüler kannten die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

"Da bekommen die meisten doch auch ihre Informationen her, weil man weiß, dass man sich auf die verlassen kann und es eine seriöse Quelle ist."

Vor dem Schulgebäude stand der SWR-Übertragungswagen. Dort konnten die Schüler selbst mal an das Mikrofon und in die Rolle des Nachrichtensprechers schlüpfen. Für viele der Berufsschüler war das Highlight des Workshops, selbst mal vor einer Fernsehkamera zu stehen und Fragen zu beantworten. Zum Abschluss stellten die Schüler nochmal ganz persönliche und spezielle Fragen zum Journalismus und dem Studio Heilbronn.