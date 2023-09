per Mail teilen

Nachhaltikeit hat viele Facetten. Ob Recycling, Stromsparen oder Stromproduzieren - auf dem elften Nachhaltigkeitstag der Stadt Heilbronn wurden viele Themen erlebbar gemacht.

Radfahren, Wasserstoff produzieren und Plastik recyclen - das waren allein die Themen, die der Stand der Experimenta bei den elften Nachhaltikeitstagen in Heilbronn angesprochen hat. Insgesamt waren 33 Akteure beteiligt. Unter dem Motto "Jede Tat zählt" sollte der Aktionstag der Stadt Heilbronn einen Impuls setzen, um Heilbronn fit für die Zukunft zu machen. Das Ziel: Bis 2035 soll die Stadt klimaneutral werden und es werden Ideen für die Umsetzung gebraucht.

Experimenta schmelzt Joghurtbecher ein

Beim Science Center experimenta konnten alte Handys abgegeben werden für einen freien Eintritt in die Ausstellung. Außerdem gab es Mitmachangebote zum Thema Plastikmüll und Ökostrom. So konnte zum Beispiel sortenreines Plastik, wie aus Joghurtbechern oder Blumentöpfen, eingeschmolzen werden. Eine Maschine erhitzt den Kunststoff auf gut 230 Grad zu einer bunt marmorierten Masse, die in eine Form gegossen wird. Vor Ort entstand dann ein einfacher Handyhalter zum Mitnehmen.

Kinder beobachten fasziniert, wie ein Schredder kleine Plastikteile ausspuckt. Mit dem Material lassen sich neue Gegenstände aus Plastik herstellen, wie der Handyhalter im nächsten Bild. SWR

Händler zeigen klimafreundlichere Transporte

Unter den Teilnehmern waren auch Händler aus Heilbronn. Präsentiert wurde zum Beispiel, wie sie ihre Waren mit einem Lastenrad statt mit dem Auto in der Innenstadt transportieren.

In der SommerZone in der Lohtorstraße gab es eine gemeinsame Kletterpflanzenaktion vom Grünflächenamt und den BUGA-Freunden Heilbronn. Auf der Bühne am Kiliansplatz sprach ein Experte aus dem Senegal über globale Klimagerechtigkeit und das Aktionsbündnis Energiewende Heilbronn war mit einem Infostand vor Ort.