Nachhaltigkeit liegt nicht nur bei den Lebenden im Trend. Immer mehr Menschen wünschen sich eine Bestattung im Einklang mit der Natur. Auch im Kreis Heilbronn wächst die Nachfrage.

Die Entwicklung der Gesamtgesellschaft hin zu einem stärkeren ökologischen Bewusstsein reicht über den Tod hinaus, das stellt Lars Steinmetz fest. Der Bestatter aus Möckmühl (Kreis Heilbronn) stellt sich auf die wachsende Nachfrage ein: Reduzierte Särge, biologisch abbaubare Urnen und FriedWald-Bestattungen gehören mittlerweile fest in sein Repertoire. Denn: Wer ein nachhaltiges Leben geführt hat, will oft auch nachhaltig bestattet werden.

Gesellschaftlicher Wandel endet nicht am Grab

Lars Steinmetz leitet ein Bestattungsinstitut in Möckmühl. Seit einigen Jahren nimmt er den wachsenden Trend hin zu nachhaltigen Bestattungen wahr. Hinterbliebene, die nach dem Tod ihrer Angehörigen zu ihm kommen, hätten immer konkretere Wünsche. Im Wandel der Bestattung lasse sich deutlich der gesellschaftliche Wandel ablesen, beobachtet Steinmetz.

Ich glaube, das ist auch ein Aspekt der Selbstverwirklichung, wenn ich sage: Auch mein Ableben möchte ich so gestalten, wie ich gelebt habe.

Vom E-Auto zum biologisch abbaubaren Sarg

Sowohl Feuer- als auch Erdbestattungen haben ihre ökologischen Tücken. Die Verbrennung des Leichnams in Krematorien ist energieintensiv und setzt Schadstoffe frei. Nach der Beisetzung gelangen umweltschädliche Stoffe in den Boden und können das Erdreich belasten. Umso wichtiger ist die Verwendung nachhaltiger Materialien - sowohl auf Seiten der Friedhöfe, die den Bestatterinnen und Bestattern mittlerweile Auflagen machen, als auch auf Seiten der Kundinnen und Kunden, die immer häufiger den Wunsch äußern, dementsprechend bestattet zu werden.

Lars Steinmetz bietet daher mittlerweile biologisch abbaubare Urnen an - statt aus Metall sind sie aus bestimmten Kunststoffmischungen, die sich im Boden schnell zersetzen. Auch bei Särgen geht der Trend weg vom Hart- oder Vollholz. Mittlerweile sind sie oft aus leichteren, sich schneller zersetzenden Hölzern, wie das der Pappel. Die Innenausstattung ist reduzierter, häufig kommen Naturfasern zum Einsatz. Weil die meisten Hersteller bereits auf den Trend reagieren, ist eine nachhaltige Bestattung meist nicht teurer als eine herkömmliche, meint Steinmetz.

Daneben komme es bei den Produkten natürlich auch auf die Herkunft an. Insbesondere die Rohmaterialien für Grabsteine haben häufig weite Transportwege hinter sich. Am nachhaltigsten, so Steinmetz, ist theoretisch immer noch die Seebestattung, bei der Urnen aus Brot oder Salz zum Einsatz kommen. Das wiederum sei aber nicht in der Region umsetzbar und bedeute am Ende einen hohen Energieaufwand bei der Überführung und beim Schiffstransport.

Zurück in den Kreislauf der Natur: FriedWald-Bestattungen boomen

Was dagegen direkt vor der Haustür möglich ist und immer beliebter wird, sind FriedWald-Bestattungen - also die Urnen-Beisetzung in ausgewiesenen Bestattungswäldern unter Bäumen. Allein im FriedWald Schwaigern (Kreis Heilbronn) finden mittlerweile jährlich rund 500 Bestattungen statt, Tendenz steigend.

Im Wald empfinden die Menschen eine besonders große Naturverbundenheit. Zudem steht der Wald an sich für Nachhaltigkeit, so der Bestatter: Hier werden keine Bäume gefällt, sie leben 99 Jahre oder länger.

Im Grunde versuchen wir zu schützen, was wir lieben und wir geben hier die Menschen, die wir lieben in die Obhut des Waldes.

Nach der Beisetzung wird die Urne Teil des Bodens und des Wurzelwerks der Bäume - dieser Gedanke sei für viele seiner Kunden beruhigend. "Es ist ein Stück weit eine Versöhnung mit der Natur", sagt Steinmetz. "Wir geben uns im Tod in die Natur, wir gehen in diesen Kreislauf ein und sind dann Teil des Organismus Wald, dieser Waldgemeinschaft."

Besuch gibt es immer

Denn auch wenn gerade mal keine Hinterbliebenen am Baumgrab verweilen, irgendwer kommt immer zu Besuch, zum Beispiel die herumspringenden Eichhörnchen, schmunzelt Steinmetz. Auch das sei eine Besonderheit der Baumbestattung. Wälder sind schon zu Lebzeiten ein Bezugsort für Menschen, so der Bestatter. Hier geht man Wandern, Joggen, mit dem Hund spazieren oder Pilze Sammeln. Für all das ist auch der FriedWald offen.

Man bleibt Teil der Gesellschaft, Teil des Lebens. Wohingegen der Friedhof meist eher zweckgebunden ist.

Hinzu kommt: Die Natur schmückt den Wald selbst, zu allen Jahreszeiten unterschiedlich. Grabstein und Grabschmuck entfallen. Auch das macht die Baumbestattung nachhaltiger und kostengünstiger als herkömmliche Formen, sagt der Bestatter. Und auch psychologisch hat sie Vorteile: Weil man sich seinen Baum bereits zu Lebzeiten selbst im Wald aussuchen kann, so Steinmetz. So gewinnt man ein Stück Kontrolle über den eigenen Tod zurück. Zu wissen, wo sie eines Tages die letzte Ruhe finden, könne Menschen mit dem Sterben versöhnen.