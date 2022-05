In Bretzfeld (Hohenlohekreis) ist am Samstagnachmittag ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Der Streit zwischen zwei 54- und 43-jährigen Nachbarn besteht laut Polizei schon länger. Am Samstag soll der ältere Nachbar jedoch nach einer erneuten Streiterei seinen Nachbar mit einem Messer angegriffen haben. Dabei wurde der 43-Jährige an der Hand verletzt, berichtet die Polizei. Den Angreifer erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.