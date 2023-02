Mann schießt mit Schreckschusspistole auf seinen Nachbarn

Ein Mann hatte in Lauffen am Neckar Beschädigungen an seiner Tür festgestellt. Sein Verdacht führte ihn zu seinem Nachbarn. Dort wurde er nicht herzlich empfangen.

In Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) ist offenbar ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 57-Jähriger mit einer Schreckschusspistole mehrfach in Richtung seines Nachbarn geschossen.

Nachbar öffnet Tür mit Waffe in der Hand

Der Mann wollte seinen Nachbarn zur Rede stellen, weil er am Sonntagabend an seiner Wohnungstür eine Beschädigung festgestellt und seinen Nachbarn im Verdacht hatte. Der 57-Jährige soll mit einer Schreckschusspistole in der Hand die Tür geöffnet und unvermittelt einen Schuss in Richtung des 32-Jährigen abgegeben haben. Dieser flüchtete, worauf der Nachbar laut Polizei noch zwei Mal hinter ihm her geschossen haben soll. Der Mann alarmierte die Polizei. Diese konnte den 57-Jährigen widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.