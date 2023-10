Gleich zwei Mal in Folge hat es an der Hauptwasserleitung in Erlenbach einen Wasserrohrbruch gegeben. Seit Donnerstagabend sind die Arbeiten beendet und das Wasser fließt wieder.

Nach zwei Rohrbrüchen in Erlenbach (Kreis Heilbronn) ist jetzt alles wieder intakt. Die Hauptwasserleitung ist vollständig repariert, die Spül- und Hygienemaßnahmen beendet. Seit Donnerstagabend ist die Leitung wieder in Betrieb, worüber sich vor allem Bürgermeister Uwe Mosthaf (parteilos) sehr freut. Dem SWR sagte er am Freitagmorgen: Auch wenn die Wasserversorgung jederzeit gesichert gewesen sei, wäre er nun erleichtert. Insofern bin ich froh, dass es jetzt wieder stabil läuft und hoffe natürlich, dass das der letzte Wasserrohrbruch war. Materialfehler an den Gussleitungen schuld an den Rohrbrüchen? Seit dem ersten Wasserrohrbruch am 10. Oktober waren etwa 80.000 Menschen im Kreis Heilbronn von dem Rohrbruch betroffen. Nun wurde auch das zweite Leck repariert. Beide Vorfälle könnten laut der Bodensee-Wasserversorgung miteinander zusammenhängen: Das Ab- und Anstellen des Wassers und die damit verbundenen Druckveränderungen stellen eine besondere Belastung für das Rohr dar, hieß es. Warum es aber überhaupt zu den Lecks kam, das liegt laut der Bodensee-Wasserversorgung möglicherweise an den sehr alten Gussleitungen. Vermutlich hätten diese auch einen Materialfehler, der damals, als sie vor etwa 60 Jahren verbaut wurden, noch nicht bekannt war. In Erlenbach sollen als weitere Maßnahme alle Rohrleitungen saniert werden. Rohrbruch auch im Schozachtal Auch im Schozachtal hat in den vergangenen Tagen eine gebrochene Wasserleitung für mächtig Arbeit gesorgt. Betroffen waren die Gemeinden Untergruppenbach, Abstatt und Teilgemeinden von Ilsfeld (alle Kreis Heilbronn). Die Reparaturarbeiten sind aber mittlerweile abgeschlossen und die Wasserleitung wieder in Betrieb. Schozachtal Bürgermeister von Untergruppenbach gibt Entwarnung Schozachtal: Wasserrohrbruch ist behoben Nach einem Rohrbruch in der Nacht auf Sonntag war die Trinkwasserversorgung einiger Gemeinden im Kreis Heilbronn gestört. Nun ist der Schaden behoben. 10:00 Uhr SWR4 BW am Montag SWR4 Baden-Württemberg