Vier Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 94-Jährigen aus Schwäbisch Hall sucht die Polizei jetzt nach einer jungen Frau, die als Zeugin oder Tatverdächtige in Frage kommt. Laut Polizei wurde die Frau von einem Zeugen gesehen. Nach seinen Angaben konnte ein Phantombild von der Frau erstellt werden. Zum Tatzeitpunkt am 14. Oktober war sie mit auffallend roten Lippen geschminkt. Außerdem sucht die Polizei einen Mann mit dem Vornamen "Volker", der in Kontakt mit der getöteten Seniorin stand. Die 94-Jährige war von Angehörigen tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Für Hinweise wurde eine Belohnung ausgesetzt.