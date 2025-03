Tödliche Schüsse in Bad Friedrichshall: Polizei schweigt weiter zum Motiv

per Mail teilen

Die Polizei hat ihre Ermittlungen nach den tödlichen Schüssen in einer Bad Friedrichshaller Firma bald abgeschlossen. Zum Tatmotiv will sie sich weiterhin nicht äußern.

Anfang des Jahres soll ein 52 Jahre alter Mitarbeiter in seiner Firma in Bad Friedrichshall-Kochendorf (Kreis Heilbronn) zwei seiner Kollegen erschossen und einen weiteren schwer verletzt haben. Jetzt stehen die Ermittlungen der Polizei nach eigenen Angaben kurz vor dem Abschluss. Die Ergebnisse werden bald an die Staatsanwaltschaft übergeben, heißt es.

Vernehmungen zu tödlichen Schüssen in Bad Friedrichshall bald beendet

Noch stünden einzelne Vernehmungen aus, die meiste Arbeit sei allerdings abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Erst wenn die Staatsanwaltschaft alle Unterlagen erhält, könne Anklage gegen den Mann erhoben werden. Genauere Details zum Motiv des Mannes wollte die Polizei aktuell nicht nennen.

Ein Spezialeinsatzkommando hatte den 52-Jährigen kurz nach der Tat in seiner Wohnung in Seckach (Neckar-Odenwald-Kreis) festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Bei den beiden Getöteten handelt es sich laut Polizei um Brüder. Sie sollen den mutmaßlichen Täter gekannt haben.