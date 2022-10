Nach Kritik wegen rechtsextremer Bücher: Kaufland reagiert

Kaufland reagiert auf die Kritik, rechtsextreme Literatur im Sortiment zu haben. Das Angebot würde überarbeitet, Erlöse sollen gespendet werden.

Nachdem Kaufland in die Kritik geraten war, weil sowohl in Filialen als auch auf dem Online-Marktplatz rechte Magazine und Bücher verkauft werden, reagiert das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) am Donnerstagmittag auf eine SWR-Nachfrage. Man habe es nicht geschafft, Demokratiefeindlichkeit und Extremismus entschlossen entgegenzutreten. Das Sortiment des Marktplatzes sei in den letzten Tagen überprüft worden, der Prozess dauere aber noch an, teilt Kaufland mit.

"Rassismus, Volksverhetzung oder NS-Glorifizierung haben bei uns keinen Platz."

Erlöse sollen gespendet werden

Besonders der Verkauf des rechtsextremen Magazins "Compact" hatte für Kritik gesorgt. Dazu schreibt Kaufland nun, sie hätten keinen Einfluss auf die Listung einzelner Magazine. Um ein Zeichen zu setzen, sollen die Einnahmen aus den Compact-Verkäufen künftig an eine gemeinnützige Organisation gehen. Welche ist noch unklar, dazu soll es bereits Gespräche geben.