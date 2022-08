Nach dem Gewaltverbrechen an einer 23-Jährigen in Ingolstadt sucht die Polizei am Dienstag rund um den Tatort nach der Tatwaffe. Das Opfer stammt aus dem Kreis Heilbronn.

Die Polizei ermittelt weiter zu der vor einer Woche in einem Auto gefundenen Leiche einer Frau in Ingolstadt (Bayern). Über 100 Beamte seien in der Nähe des Donauufers bei Ingolstadt im Einsatz, so ein Polizeisprecher. Gesucht werde eine Waffe, die zu den tödlichen Verletzungen der 23-jährigen Frau aus dem Kreis Heilbronn passe.

Die Leiche der Frau war am 16. August in einem abgestellten Auto in Ingolstadt gefunden worden. Wegen einer auffallenden Ähnlichkeit war die Leiche zunächst für die Besitzerin des Autos gehalten worden. Diese gilt nun gemeinsam mit einem Mann als tatverdächtig. Die Hintergründe des Verbrechens sind noch unklar.