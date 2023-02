In Schwäbisch Hall hat die Polizei einen Tatverdächtigen im Fall einer möglichen Mordserie ermittelt. Ein 31-Jähriger Serbischer Staatsbürger wurde in Tatortnähe festgenommen. Er soll zwei ältere Frauen in Schwäbisch Hall und in Michelbach an der Bilz getötet haben. Auch prüfen die Ermittler Verbindungen zu einem Tötungsdelikt aus dem Jahr 2020. Einige Bürgerinnen und Bürger in Schwäbisch Hall sind erleichtert über den Ermittlungserfolg: