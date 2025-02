Was ist eine Drückjagd?

Drückjagden haben das Ziel, die Bestände an Wildschweinen im betreffenden Gebiet zu reduzieren. Dabei sitzen Jägerinnen und Jäger auf Hochsitzen und warten auf die Tiere, während Treiberinnen, Treiber und Jagdhunde die Wildschweine in den Versteckmöglichkeiten in Bewegung bringen. Drückjagden finden fast ausschließlich im Winterhalbjahr und nur bei Tageslicht statt, deshalb beginnen sie meist am frühen Morgen. Die Themen Sicherheit und Tierschutz spielen bei einer solchen Jagd eine wichtige Rolle.