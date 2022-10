per Mail teilen

Ein Mitarbeiter der JVA Heilbronn soll Drogen in die Anstalt geschmuggelt haben. Die Gewerkschaft zeigt sich betroffen, mahnt aber den Standort nicht an den Pranger zu stellen.

Die Meldung über einen erneuten Vorfall eines Justizvollzugsbeamten, der Drogen in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Heilbronn geschmuggelt haben soll, hat andere Bedienstete im Vollzug erschüttert. Alexander Schmid ist ehrenamtlich Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten BSBD Baden-Württemberg, Ihm habe die Nachricht einen "Stich ins Herz" versetzt, sagte er dem SWR. 4.200 Beschäftigte im Land würden ihren Job rechtschaffend erledigen. Durch den Fall drohe nun ein "komisches Licht" auf den Strafvollzug insgesamt zu fallen. Schmid forderte eine umfassende Aufklärung.

Drogenrazzia JVA Heilbronn: Ermittlungen laufen noch

Nach der Drogenrazzia im Heilbronner Gefängnis am Freitag werden zurzeit die Hinweise ausgewertet. Das erklärte die Heilbronner Staatsanwaltschaft am Dienstag auf SWR-Nachfrage. Die sichergestellten Beweisstücke aus Gefängniszellen und privaten Wohnungen werden jetzt untersucht, heißt es. Weitere Informationen können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht werden, so die Heilbronner Staatsanwaltschaft.

Zuvor war ein Gefängnismitarbeiter festgenommen worden, der bestochen worden sein soll. Insgesamt wird gegen 33 Verdächtige inner- und außerhalb der Justizvollzugsanstalt ermittelt.

Forderung: JVA Heilbronn nicht an den Pranger stellen

Schon vor vier Jahren hatte es in der JVA Heilbronn eine Schmuggelaffäre gegeben, ein Gefängnismitarbeiter wurde verurteilt, weil er Drogen und Handys ins Gefängnis geschmuggelt hatte. Alexander Schmid nimmt die JVA Heilbronn aber in Schutz: Das sei kein Thema, das nur Heilbronn betreffe, die Anstalt sollte jetzt nicht an den Pranger gestellt werden.

Der Sicherheitsdienst der Heilbronner JVA habe das Ermittlungsverfahren schließlich selbst maßgeblich ausgelöst, so Schmid. Das zeige, dass der Kontrollmechanismus, der kritische Blick auf sich selbst, funktioniere, betonte er. Das sei eine Entwicklung in die richtige Richtung.