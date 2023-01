Nach dem Brand eines historischen Schuppens hatten Zeugen berichtet, sie hätten Kinder oder Jugendliche mit Böllern in der Nähe gesehen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Nach dem Feuer am vergangenen Freitag in einem historischen Geräteschuppen in Gemmingen (Kreis Heilbronn) wird nun gegen einen 13- und einen 14-Jährigen wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Das hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montagmittag dem SWR bestätigt.

Der 13-Jährige hat sich laut Mitteilung zusammen mit einem Angehörigen bei der Polizei gemeldet und von dem Vorfall erzählt. Laut Staatsanwaltschaft könnte das Feuer durch Böller verursacht worden sein. Bei dem Brand war ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. In dem Schuppen hatte der örtliche Bauhof Ersatzteile gelagert. Anwohner hatten die beiden Tatverdächtigen beim Böllern wohl beobachtet.