Um den Umwelt- und Landesschafsschutz voranzutreiben, haben der NABU und der Landesschafzuchtverband eine Kooperation vereinbart.

Es geht um Nachhaltigkeit bei der Zusammenarbeit von Naturschutzbund Deutschland (NABU) und dem Landesschafzuchtverband: Im Fokus steht die traditionelle Schäferei. In Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) haben die beiden Verbände jetzt die Kooperation für die nächsten fünf Jahre festeglegt. Gemeinsam fordern sie die Landesregierung auf, die traditionelle Schäferei im Land unter anderem mit einer Förderung zu stärken.

Wanderschäfer verdienen unter Mindestlohn

Die zeitintensive Arbeit der Wanderschäfer bringe deutlich weniger ein als der Mindestlohn, so der Landesverband. Gleichzeitig helfe die Wanderschäferei laut Naturschützern beim Schutz artenreicher Kulturlandschaften. Die Tiere vernetzen Biotope und transportieren Samen und Tiere über weite Strecken, so der NABU. Damit das so bleibe, sei eine finanzielle Zukunftssicherung der etwa 120 Schäferinnen und Schäfer im Land notwendig.