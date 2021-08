Nach dem Brand am NABU-Vereinshaus in Wittighausen (Main-Tauber-Kreis) am Dienstagvormittag sucht die Polizei jetzt Zeugen. Es liege der Verdacht nahe, dass das Feuer gelegt wurde, hieß es.

Weil der Brand offenbar an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen war, vermutet die Polizei Brandstiftung. Das Feuer in der Nähe des Sportplatzes wurde gegen 11 Uhr gemeldet, da stand der an das Vereinsheim angebaute Lagerschuppen bereits in Flammen. Abgebranntes Vereinsheim des NABU Ortsgruppe in Wittighausen Marcus Wessels Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei mehr als 10.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) melden.