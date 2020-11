per Mail teilen

Stadträte aus Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) haben Anzeige gegen Bürgermeisterin Heike Naber erstattet. Wie die Staatsanwaltschaft Ellwangen bestätigte, geht es um die Frage, ob in Zusammenhang mit einem Grundstücksgeschäft eine fehlerhafte Beurkundung vorliegt. Nähere Informationen dazu gab es nicht. Die Bürgermeisterin wolle sich dazu aus rechtlichen Gründen nicht äußern, hieß es aus dem Rathaus. Damit spitzt sich der Streit zu: In den letzten Monaten hatte das Landratsamt eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Kompetenzüberschreitung gegen Naber für gerechtfertigt eingestuft, ein Disziplinarverfahren steht kurz vor dem Abschluss. Eine weitere Dienstaufsichtsbeschwerde läuft aktuell. Am Mittwoch hatte der gesamte Stadtrat einstimmig den Rücktritt der Bürgermeisterin gefordert.