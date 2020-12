Das Disziplinarverfahren gegen die Bürgermeisterin von Niederstetten (Main-Tauber-Kreis), Heike Naber, wird erweitert, vor allem wegen des Vorwurfs der Urkundenfälschung. Das teilte das Landratsamt auf SWR-Anfrage mit.

Damit reagiert die Kommunalaufsicht im Landratsamt auf die neue Dienstaufsichtsbeschwerde des Gemeinderats und der Ortsvorsteher. Zugleich werde die weitere Bearbeitung des Disziplinarverfahrens ausgesetzt, bis ein Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen vorliege, hieß es.

Offener Brief der Mitarbeiter

Ziel sei, alle erhobenen Vorwürfe in einem einzigen Verfahren abzuarbeiten und in einer einzigen Entscheidung zu bündeln. Ein offener Brief der Belegschaft, in dem der Führungsstil der Bürgermeisterin scharf kritisiert wird, ist dagegen kein Fall für das Landratsamt. Die Behörde verweist auf innerdienstliche Angelegenheiten, die zwischen Belegschaft und Bürgermeisterin geklärt werden müssten.