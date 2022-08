Zwei Fluchten vor der Polizei geben den Fahndern Rätsel auf

per Mail teilen

Zwei vor einer Kontrolle geflüchtete Autofahrer geben der Polizei Rätsel auf. Es handelt sich um unterschiedliche Fahrzeuge und Orte, doch die Fahnder vermuten einen Zusammenhang.

Fall Nummer eins auf der A6 beim Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn): Samstag Nachmittag will eine Polizeistreife einen älteren Mercedes kontrollieren, weil der Fahrer viel zu schnell fährt. Doch er ergreift die Flucht und die Polizei verliert ihn aus den Augen.

Rund eine halbe Stunde später Fall Nummer zwei auf der A81 bei Tauberbischofsheim: Eine Polizeistreife will einen grauen Audi kontrollieren, der ihr verdächtig vorkommt. Der Fahrer flüchtet in den nahe gelegenen Ort Distelhausen, verlässt das Auto und verschwindet zu Fuß. In dem Audi finden die Beamten Drogen, eine Fahndung unter anderem mit Hubschrauber bleibt ohne Erfolg.

Die Nummernschilder gehören demselben Halter

Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang beider Fälle, da laut Kennzeichen der Audi und der Mercedes demselben Fahrzeughalter gehören. Und das Nummernschild am Mercedes hat keine Zulassung mehr und gehört eigentlich zu einem Renault. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.