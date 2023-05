Muttertag: Mehrheit der Heilbronner feiert

Auch in diesem Jahr sind wieder Diskussionen um Muttertag entbrannt: Ist der Tag noch zeitgemäß? In Heilbronn sieht es so aus, als würden viele diesen Tag noch feiern.

Am zweiten Sonntag im Mai ist erfahrungsgemäß Muttertag. Der Feiertag wird in über 40 Ländern der Welt gefeiert. Mancherorts wird diskutiert: Ist der Tag noch zeitgemäß? Doch die Heilbronnerinnen und Heilbronner feiern überwiegend noch! Bei einer nicht repräsentativen Umfrage in der Heilbronner Innenstadt sagten viele Befragte, sie würden sich am Muttertag Zeit für die Familie, insbesondere für die Mama nehmen. Dabei stehen auf dem Tagesprogramm etwa ein gemeinsames Frühstück, ein Spaziergang und ein junger Mann nahm sich vor, seine Mutter im Haushalt unterstützen zu wollen. Ein Mädchen meinte, sie will ihrer Mama ein Armband besorgen, und vielleicht auch ein paar Blumen. Andere meinten, im besten Falle sei doch immer Muttertag. Es sei aber schön, einen alljährlichen Aufhänger dafür zu haben, fügt ein frisch gebackener Papa hinzu. "Zwei Minuten": Die Kolumne zum Wochenende Meinung: Muttertag als Kampfzone Muttertag ist nichts für Weicheier: Schuld sind weder Mütter noch Kinder, sondern irre Diskussionen über Selbstgebasteltes aus der Kita, meint Marie Gediehn. Gärtner: Es müssen nicht immer Schnittblumen sein Wer klassisch zu Blumen greifen mag, dem empfiehlt Klaus Umbach von der Gärtnerei Umbach in Heilbronn aber Topfpflanzen anstelle von Schnittblumen. Davon habe man länger etwas.