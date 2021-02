Das Amtsgericht Heilbronn hat Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Supermarkt-Räuber in Weinsberg (Kreis Heilbronn) erlassen. Der 29-Jährige hatte am Montag trotz Hausverbots einen Supermarkt in Weinsberg betreten und mehrere Lebensmittel gestohlen, beleidigte einen Mitarbeiter und schlug nach einem Kunden, der sich ihm in den Weg stellte. Bei einer Fahndung wurde der Tatverdächtige festgenommen. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls, der Mann sitzt in Untersuchungshaft.