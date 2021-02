per Mail teilen

Die Polizei hat in Heilbronn einen 35-Jährigen wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Der Mann soll seit September 2019 Drogen online gekauft und mit diesen anschließend im Stadtgebiet Heilbronn gehandelt haben. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes und seiner Wohnung wurden 30 Gramm einer Kräutermischung sowie Pflanzen- und Verpackungsmaterial aufgefunden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, befindet sich der mutmaßliche Dealer bereits seit dem 1. Februar in Untersuchungshaft.