Die Polizei hat in Schwäbisch Hall einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Die Beamten hatten den 37-Jährigen in seiner Wohnung zu anderen Ermittlungen befragen wollen, als sie Marihuana-Geruch feststellten. Bei der Durchsuchung fanden sie verschiedene Drogen, Bargeld und andere Utensilien, die auf einen Drogenhandel schließen ließen. Der Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft.