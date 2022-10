per Mail teilen

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Crailsheim hat die Polizei am Wochenende einen mutmaßlichen Drogenhändler dingfest gemacht. Die Beamten entdeckten zunächst 60 Gramm Marihuana.

Aufgrund des starken Cannabis-Geruchs ließen die Beamten am Wochenende in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) nicht locker: Nach einer routinemäßigen Kontrolle durchsuchten sie in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Fahrzeug und wurden fündig. Bei dem 35 Jahre alten Beifahrer fanden die Beamten den Angaben zufolge schließlich 13 Klemmtütchen mit rund 60 Gramm portionsweise abgepackten Marihuana.

Noch mal 700 Gramm Marihuana in der Wohnung gefunden

Und auch bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen wurden weitere knapp 700 Gramm Marihuana sowie mehrere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.