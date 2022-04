Die Polizei hat am Mittwochabend einen mutmaßlichen Drogendealer in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) festgenommen. Er hatte vor einer Kontrolle versucht, einen Rucksack zu verstecken, teilte die Polizei am Freitag mit. Darin fand die Polizei Kokain, Marihuana, Amphetamin und Medikamente. Der Mann wehrte sich heftig, sodass laut Polizei Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt werden mussten. Der 27-Jährige sitzt nun in U-Haft.