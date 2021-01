Die Polizei hat am Sonntag einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, bei einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus in Öhringen (Hohenlohekreis) einen Tresor geknackt und 35.000 Euro erbeutet zu haben. Als er von einem Bewohner des Hauses verfolgt wurde, schlug der mutmaßliche Täter den Mann mit einem Faustschlag nieder, so die Polizei. Kurze Zeit später konnte er von der Polizei festgenommen werden. Der Mann sitzt bereits in U-Haft.