Die Polizei hat drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen, die im Raum Wertheim unter anderem mit Marihuana im Kilo-Bereich gehandelt haben sollen. Der 23-jährige Hauptverdächtige wurde zusammen mit einer Frau nach dem Kauf von über zwei Kilogramm Marihuana festgenommen. In der Folge wurden drei Wohnungen durchsucht. Dabei wurden Drogen sichergestellt. Auch der mutmaßliche Lieferant wurde festgenommen. In seinem Auto fanden die Ermittler neben mehreren Tausend Euro auch etwa eineinhalb Kilo Marihuana. Die Ermittlungen dauern an.