Die Kriminalpolizei Künzelsau hat Hinweise darauf, dass ein Wohnungseinbruch in Bretzfeld (Hohenlohekreis) fingiert war. Jetzt säßen die Haushälterin und der Hausmeister der Wohnungseigentümerin in Haft, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Donnerstag. Demnach hat die 77-jährige Eigentümerin bereits im September gemeldet, aus ihrem Tresor seien Schmuck und Bargeld entwendet worden. Bei Durchsuchungen sei ein Teil der Beute gefunden worden, so die Polizei. Insgesamt seien vier Personen verdächtig, an dem vermeintlichen Einbruch beteiligt gewesen zu sein. Weitere Einzelheiten nannten die Ermittler zunächst nicht.