Verein MUT: Weihnachtspakete nach Rumänien gebracht

Beim Schwäbisch Haller Verein MUT hat es in diesem Jahr Befürchtungen gegeben, dass wegen der Ukraine andere Projekte zu kurz kommen könnten. Er packte Päckchen für Rumänien.

Der Verein MUT - Mitmachen und Teilen e.V. aus Schwäbisch Hall hat in diesem Jahr wieder einmal unter anderem Weihnachtspakete nach Rumänien gebracht.

Beim Packen der Weihnachtspäckchen oder etwa bei der Übernahme von Fahrtkosten haben viele Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Haller Serviceclubs den Verein unterstützt. Es sind rund 1.600 Päckchen zusammengekommen, berichtet Gerhard Stutz von MUT dem SWR Studio Heilbronn.

Die Befürchtungen, dass wegen der großen Hilfsbereitschaft für Menschen in und aus der Ukraine, andere Projekte zu kurz kommen könnten, hätten sich nicht bestätigt.

Mit viel Gepäck auf lange Fahrt

Etwa 15 Stunden Fahrt standen am Wochenende vor Weihnachten für eine Gruppe des Vereins an. Mit zwei Bussen und großen Hängern ging es nach Rumänien. Dort brachte MUT die Päckchen, aber auch Schuhe und Lebensmittel, beispielsweise nach Arad zu sozial schwächer gestellten Menschen oder zu armen Familien nach Bulgarus. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen für die Ehrenamtlichen, denn die Not und die Lebensumstände der Menschen, vor allem aber der Kinder, in den sozialen Wohnungsbauschwerpunkten mit ansehen zu müssen, sei oft schwer zu ertragen gewesen.

In Roma-Siedlungen ist Not am größten

In den Kinderheimen zum Beispiel hätte sich in den letzten Jahren viel getan, die Standards seien gestiegen, sagte Gerhard Stutz von MUT dem SWR. In den Roma-Siedlungen sei es aber weiterhin problematisch - dort sei die Not am größten: Es gebe undichte Häuser für acht- bis zehnköpfige Familien, zwar mit Ofen, aber ohne Brennholz. Das seien Zustände, die könne man sich in Europa nicht vorstellen. In Zusammenarbeit mit anderen Gruppen baut MUT dort einfache Häuser oder Spielplätze.

Viele Spenden trotz Krieg in der Ukraine

Gerhard Stutz hatte zwar befürchtet, dass es durch den Krieg in der Ukraine einen Spendeneinbruch für dieses Projekt geben könnte, das sei aber nicht passiert. Die laufenden Kosten, die der Verein in Höhe von etwa 10.000 Euro monatlich habe, könnten weiter gedeckt werden.