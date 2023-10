Besucherströme auf der Muswiese

Die 580. Muswiese in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) zieht in diesem Jahr mehr Besucher an als üblich. Weitere traditionelle Höhepunkte stehen noch an.

Auf der Muswiese sind die Budengassen von morgens bis abends gesteckt voll. Die 260 Händler des Krämermarktes, Festwirte und Betreiber der Fahrgeschäfte sind bisher sehr zufrieden. SWR Harald Holz Die Stimmung ist fantastisch und das Wetter passt, meint der Bürgermeister von Rot am See, Sebastian Kampe (CDU). Er ist sehr zufrieden mit dem Verlauf des ältesten und größten Jahrmarktes in Hohenlohe. Es ist ein sehr friedliches Fest, also wir hatten so gut wie gar keine Vorkommnisse. Noch weitere traditionelle Höhepunkte im Programm Der historische Metzgertanz auf dem Reitplatz am Mittwochabend, ist ein weiterer Höhepunkt der Muswiese. Am Donnerstag findet der Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen bei Fahrgeschäften und Speisen bei den Festwirten statt. Im Anschluss, auf der Zielgeraden der Festtage, spielt die Hohenloher Band Annâweech in der Festhalle Hahn, das Brilliantfeuerwerk um 20 Uhr beendet die 580. Muswiese.